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Ahmet Şimşek Koleji
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Tuzla’da harfiyat kamyonu korku saçtı


Tuzla’da iddiaya göre uyuyan hafriyat kamyonu şoförü faciaya neden oldu. Kamyon beton bariyerleri aşarak, İstanbul Park sahasına girdi.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

O sırada sahada hareket halindeki araç sürücüsü son anda dururken, bir köpek tonlarca hafriyatın altında kaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Tuzla Akfırat İstanbul Park mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuyakalan hafriyat kamyonu sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetti. Beton bariyerleri aşan kamyon İstanbul Park alanına düşerken, tonlarca hafriyat yola döküldü. Bu sırada hareket halindeki bir araç sürücüsü son anda durarak ölümden döndü. Öte yandan bir köpek tonlarca hafriyatın altında kaldı. Kamyon şoförünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyon beton bariyere çarparak devriliyor. O sırada araç sürücüsü son anda dururken, bir köpek kaçıyor. Diğer köpek ise hafriyatın altında kalıyor.  

📆 10 Mayıs 2019 Cuma 12:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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