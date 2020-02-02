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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Maltepe’de yaşanan olayda yeni gelişme
Maltepe’de yaşanan olayda yeni gelişme


Maltepe’de dün iki grup arasında güpegündüz çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahıslar vatandaşların adeta arasından birbirine ateş açarken, çocuklar ve kadınlar panikle etrafa kaçışıyor. Öte yandan çatışmada seken kurşunlardan bir kadın sırtından yaralandı.

Çatışma anı kameralarda

Maltepe Zümrütevler’de dün iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, çatışma sırasında bir kadın seken kurşunların sırtına isabet etmesiyle yaralanmıştı. O çatışmaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde şahıslar güpegündüz geldikleri arabadan iniyor.Ellerinde silahlarla karşı tarafa ateş açmaya başlıyorlar. Bu sırada sokakta kadın ve çocukların olduğu görülüyor. Açılan ateş sonucu bir kişi bacağını tutarken karşı tarafa silahla ateş açmaya devam ediyor. Bu sırada vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Silahlı grup, şahısları kovalayıp ateş açarken, çocuklar da panikle etrafa kaçıyor. Polis şimdi güpegündüz dehşet saçan şehir eşkıyaları yakalamak için çalışma başlattı.  

📆 10 Mayıs 2019 Cuma 12:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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