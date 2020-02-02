MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı
Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı


İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAMYON ŞOFÖRÜNE KIZAN BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SEYİR HALİNDE GİDERKEN ARAÇTAN ÇIKARDIĞI BALTAYI KAMYONA VURMAYA BAŞLADI. DEHŞET ANLARI BİR CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI. (İHA/İSTANBUL-İHA)

 Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı – Tıkla İzle

Olay TEM Otoyolu Elmalı Mevki’inde meydana geldi. Kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı. Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona vuruyor.  

📆 09 Mayıs 2019 Perşembe 16:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR