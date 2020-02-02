Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAMYON ŞOFÖRÜNE KIZAN BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SEYİR HALİNDE GİDERKEN ARAÇTAN ÇIKARDIĞI BALTAYI KAMYONA VURMAYA BAŞLADI. DEHŞET ANLARI BİR CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı – Tıkla İzle

Olay TEM Otoyolu Elmalı Mevki’inde meydana geldi. Kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı. Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona vuruyor.