İstanbul Vinç Kiralama

Binaların dış yüzeylerinde yapılacak olan çeşitli bakım ve temizlik işleri, yüksek katlarda bulunan ofislere çeşitli cihazların taşınması, fuar alanlarının düzenlenmesi işlemleri gibi birçok alanda vinçlere ihtiyaç duyulur. Firma İstanbul’da vinç kiralama sektöründe lider durumdadır ve her türlü vinç kiralama hizmeti vermektedir. Dış alanlardan yapılacak işlemler için mobil vinç modelleri kullanılırken, kapalı alanlar için ise tekerlekli, makaslı vinç modelleri kullanılmaktadır. Firma tüm vinç modellerine sahiptir ve müşterilerinden gelen taleplerin tamamını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir.

Sepetli Vinçler

Vinçlerin ucunda insan bulunacak ve yapılacak olan işler için en yüksek noktalara vinçler yardımı ile çıkacakları için iş güvenliği açısından sepetli vinçlerin kullanılması tercih edilmektedir. Firma tüm vinç modellerinde sepet özelliğini bulunduruyor. Firmaya ait araçları ve özelliklerini görebilmek için https://www.sepetlivinckiralama.net/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Kiralık vinç hizmeti alabilmek için firma ile web sitesinde yer alan iletişim bilgileri ile irtibat kurabilirsiniz.

Hizmet Verdiği Bölgeler

İstanbul’da hizmet veren firma müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için kendisine hizmet bölgeleri oluşturmuş ve bu bölgelerde uzun yıllar kiralama hizmeti vermeye devam ediyor. Hizmet verdiği bölgeler arasında, Bakırköy, Eyüp, Fatih, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Göktürk, Seyrantepe, Avcılar, Ataşehir, Halkalı gibi İstanbul’un tüm bölgelerine hizmet veriyor. Hizmetlerinde hem mobil vinç hem de makaslı vinç kiralaması yapıyor. Hizmetlerini İstanbul içi ile sınırlı tutmuyor, Türkiye geneline vinç kiralama hizmetlerini en iyi ve güvenilir firma olarak sunuyor.

Kiralama İşlemleri

Her türlü işleriniz için vinç kiralamaya ihtiyaç duyduğunuzda firma ile web sitesinin iletişim bölümünde yer alan bilgiler ile irtibat kurabilirsiniz. Tüm müşterilerine 7/24 kesintisiz hizmet vermeye çalışıyor iletişim bilgileri olarak cep telefonu bilgilerini vererek müşterilerinin istedikleri zaman kendilerine ulaşabilmesini sağlıyorlar. Ayrıca firma ile ilgili her türlü istek ve şikayetler için mail adresi üzerinden mesajlarınızı göndermenizi sağlıyorlar.

Kiralama işlemleri için iletişime geçtiğinizde size yapılacak işin türünü ve tahmini iş süresini soruyorlar. Çünkü kiralama işlerini işin türüne göre saatlik veya günlük olarak yapıyorlar. Tüm kiralama işlemlerinde müşterilerine en uygun fiyat seçeneklerini sunuyorlar.