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İranlı fitness eğitmeninin sır ölümü


Maltepe’de bir sitenin bahçesinde elleri ayakları ve ağzı bağlı şekilde bir ceset bulundu. İranlı fitness eğitmeni olduğu öğrenilen şahsın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis şahsın 6. kattan düştüğünü belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDEN MUHTARIN EŞİ MUHTARLIĞA ADAY OLDU

Maltepe’de Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 21:00 sıralarında erkek cesedi bulundu. Elleri ayakları ve ağzı bağlı şekilde bulunan cesedin, Emin İllahi isimli Afgan asıllı İran vatandaşı bir fitness eğitmenine ait odluğu öğrenildi. 30 yaşındaki fitness eğitmeninin oturduğu 20 katlı binanın 6. katından düştüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatın kaybettiğini belirlerken polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü şahitleri ise şahsın altıncı kattan düştüğünü söyledi.  

📆 09 Mayıs 2019 Perşembe 14:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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