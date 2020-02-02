Fenerbahçe’nin Akhisarspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Akhisarspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 32.

hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından 4’erli gruplar halinde 2 takım arasında yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktaladı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.