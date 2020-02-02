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Sanatçı Müjdat Gezen ve avukat Celal Ülgen’den Başkan Yüksel’e ziyaret


Sanatçı Müjdat Gezen ve Avukat Celal Ülgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ziyaret etti.

Sanatçı Müjdat Gezen ve Avukat Celal Ülgen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette sanatçı Müjdat Gezen ile avukat Celal Ülgen, Gökhan Yüksel’in Kartal Belediye Başkanı seçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, görevinde başarılar diledi. Başkan Yüksel ise konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Ülkemizin farklı alanlarda iki saygıdeğer ismini, ağırlamış olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Bizler için sanat çok önemli, Kartal Belediyesi olarak sanata yatırım yapmaktan, sanatı desteklemekten asla kaçınmayacağız; çünkü sanatla birlikte değişiyor, sanatla birlikte gelişim gösteriyoruz. Bu anlamda ilçemizdeki kültür sanat etkinlik ve çalışmalarını yoğunlaştıracağız. Kartal, sanatın ekseninde artı değer kazanacak” dedi.

📆 08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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