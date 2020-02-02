Serkan Şahin ve öğrencilerinin suluboya resim sergisi sanatseverleri bekliyor

Karma Suluboya Resim Sergisi Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi’nde açıldı. 10 Mayıs tarihine kadar açık kalacak sergi her gün saat 12.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Uzun yıllardır bu alanda çalışıyor



Serkan Şahin 1982 İstanbul doğumlu. 2005’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2006’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans Bölümüne girdi. 2009’da “Sanat Eğitiminde Armoninin Plastik Değerler Açısından İncelenmesi” adlı tezini bitirerek Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.1999’da M.E.F. Okulları resim yarışması ödülü, 2007’de Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Resim Yarışması 3.’lük Ödülü aldı. 2003’de Uçarı Sanat ve Kültür Merkezi’nde Karma sergiye, 2005’de Marmara Üniversitesi Mezuniyet sergisine, 2007’de Marmara Üniversitesi Atatürk Sanat Galerisi Yüksek Lisans sergisine, Marmara Üniversitesi Atatürk Sanat Galerisi Merkez Kütüphane Karma sergisine, Sasav Sanat Galerisi Özgün Baskı Karma Resim Sergisine, 2009’de “100 Sanatçı 100 Eser” Karma sergisine, Küçükçekmece Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Karma sergisine, Kadıköy Belediyesi Sanat Galerisi Karma sergisine, Kadıköy Şehremaneti Binası Galerisi Karmasergisine, Tekel Sanat Galerisi Karma sergiye, 2010’da UPDS “Taze Kağıt İşler” Karma sergisine, Basın Müzesi “Art-Niyetsiz” Karma sergisine katıldı.10 senedir özel bir okulda ve İsmek’te resim eğitmenliği yapmaktadır.



Fuaye Sanat Galerisi uzun zamandır sergilere ev sahipliği yapıyor



Funda Kocadağ ailesinin mülkiyetinde bulunan ve Kadıköy’ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy Sinemasının işletmesini üstlenen Funda Kocadağ Salciccia’nın faaliyete geçirdiği Fuaye Sanat Galerisi uzun zamandır sergilere ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Sineması’nın fuaye alanının kültür insanlarının buluşma noktası haline gelmesine destek veren sinema sahibi Funda Kocadağ Salciccia ve ailesinin katkılarıyla Kadıköy Sineması Sanat Galerisi Sergi Salonu’nda kişisel ve karma resim sergileri, kitap imza günleri ve söyleşi etkinliklerini Etkinlik Koordinatörü olarak Umur Özlüer yönetiyor.