“Dünya Ses Günü” Caddebostan Kültür Merkezi’nde kutlandı

Dünya Ses Günü, Kadıköy Belediyesi ve Gönüllü Merkezi organizasyonunda, 17 Nisan 2019’da Caddebostan Kültür Merkezinde ünlü sanatçıların katılımı ile kutlandı.

Son dört yıldır, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde kutlanan “Dünya Ses Günü”, bu yıl da Soprano Efsun Öztoprak’ın Sanat Yönetmenliğinde, her müzik dalında birbirinden ünlü ve tanınmış sanatçıların ( Fresh Start Musical Company-Elerki Taşkın- Elif Mimaroğlu- Oben Özkal- Selmin Artemiz Tarkan- Opera: Bengisu Çimen(soprano)-Berk Dalkılıç(tenor)- Piyano:Paolo Villa- TSM: Dilek Türkan- Piyano:Çağrı Sertel) verdikleri muhteşem konserler ile kutlandı.

“ Muhteşem sesleri bir araya getirdik”

Etkinlik açılışını yapan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, yaptığı konuşmada; “”Dünya Ses Günü” sesin hayatımızdaki önemini vurgulamak için, her yıl 16 Nisanda, dünyanın birçok ülkesinde konserler, halka açık paneller çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta. Son dört yıldır da belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenen “Dünya Ses Günü” kutlamasını bu yıl, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski Müdürü, Kadıköy Belediyesi “İstanbul’un Sesi Çok Sesli Korosu” Şefi Bariton Sedat Öztoprak anısına gerçekleştirmekteyiz.Dünya Ses Gününde, Soprano Efsun Öztoprak’ın sanat yönetmenliğinde, en önemli iletişim aracımız sesimiz ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile Türk Müziğinden, Opera ve müzikale kadar farklı müzik dallarındaki muhteşem sesleri bir araya getirdik” Dedi.

“ Sesimiz en önemli iletişim aracımızdır”

Açılışta söz alan “ Dünya Ses Günü Ülke Koordinatörü” Prof. Dr. Kürşat Yelken; “Sesimiz en önemli iletişim aracımızdır. Sadece günlük hayatımızda ve eğitimde değil, mesleğini sesini kullanarak icra eden kişiler için, iş hayatında da çok önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca kendimiz duygusal olarak ifade edebilmemizi mümkün kılar. Ses, bir müzik enstrümanı olarak sanatın ve kültürün ayrılmaz parçasıdır. Bunların yanında bazı ses hastalıklarının tehlikeli rahatsızlıkların ilk belirtisi olması, halkın ses sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini önemli hale getirmektedir.Tüm bu gereksinimlerin ışığında, sesin hayatımızdaki önemini vurgulamak için 2002 yılından bu yana 16 Nisan “DÜNYA SES GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Dünya çapında her yıl 16 NisaNda, saat 19.30’da güneşin doğuş yönüyle Yeni Zelenda’dan başlayıp Havai’de bitecek olan küresel konserler kapsamında çeşitli etkinlikler ile sesin önemi topluma sesini kullanan profesyoneller tarafından anlatılmaktadır. ”Dedi.

Etkinlik öncesi Kulak Burun Boğaz Uzman Prof. Dr.Kürşat Yelken “ Ses Hakkında Her şey “ konulu bir konferans verdi.Etkinliğe Defne Samyeli ve ünlü sanatçılar da konuk olarak katıldılar.İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğin sonunda, Kadıköy Belediye Bakanı Şerdil Dara Odabaşı adına katılanlara teşekkür belgeleri Nesibe Müsevitoğlu tarafından verildi.