Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak

Feyzullah Çelebi Gönül nağmelerini, güftelerini bir albüm çatısı altında topladığı 11 eserden oluşan albümüyle, Tasavvuf Musikisi formunda, yeni eserler, yeni bestelerle dinleyici ve sevenlerine merhaba dedi.



Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak

Cenab-ı hakkın varisleri olan Anadolu topraklarının manevi erlerinin, enbiya ve evliyalarının, hak aşıklarının sözleri ile bestelenmiş olan eserlerin her biri, bu albümde ayrı bir ruh, mana, neşe ve muhabbet uyandırmaktadır. İnsanı düşünmeye, tefekkür etmeye, mutluluğa, sevince, paylaşmaya sevk eden albüm, usta yönetmen ve alanında kendini kanıtlamış sanatkarlarımız ile eşsiz bir zenginlik taşımaktadır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmîʼnin “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım“ sözü ile başlayan albümün ikinci parçası ise, kısa bir zaman önce aramızdan ayrılan güfte ve bestesi kendisine ait eserin, ilahi formunda icra edilmesini arzu eden sanatçı ibrahim Erkalʼın, bu isteği de albümde “Can Feda“ adı ile yerini almıştır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Hazretleri, Gaybi Sunullah Hazretleri, Muharrem Hilmi Hazretleriʼnin dilinden yorumlayan ve seslendiren sanatçı Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” Esen Müzik etiketi ile Mayıs ayında dinleyicileriyle buluşuyor.

