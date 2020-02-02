Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak

Feyzullah Çelebi Gönül nağmelerini, güftelerini bir albüm çatısı altında topladığı 11 eserden oluşan albümüyle, Tasavvuf Musikisi formunda, yeni eserler, yeni bestelerle dinleyici ve sevenlerine merhaba dedi.
Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak
Cenab-ı
hakkın varisleri olan Anadolu topraklarının manevi erlerinin, enbiya ve
evliyalarının, hak aşıklarının sözleri ile bestelenmiş olan eserlerin her biri,
bu albümde ayrı bir ruh, mana, neşe ve muhabbet uyandırmaktadır. İnsanı
düşünmeye, tefekkür etmeye, mutluluğa, sevince, paylaşmaya sevk eden albüm,
usta yönetmen ve alanında kendini kanıtlamış sanatkarlarımız ile eşsiz bir
zenginlik taşımaktadır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmîʼnin “Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım“ sözü ile başlayan albümün ikinci parçası ise, kısa bir
zaman önce aramızdan ayrılan güfte ve bestesi kendisine ait eserin, ilahi
formunda icra edilmesini arzu eden sanatçı ibrahim Erkalʼın, bu isteği de
albümde “Can Feda“ adı ile yerini almıştır. Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Hazretleri,
Gaybi Sunullah Hazretleri, Muharrem Hilmi Hazretleriʼnin dilinden yorumlayan ve
seslendiren sanatçı Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü “Şimdi Yeni Şeyler
Söylemek Lazım” Esen Müzik etiketi ile Mayıs ayında dinleyicileriyle buluşuyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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