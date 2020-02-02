MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet » Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak
Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak


Feyzullah Çelebi Gönül nağmelerini, güftelerini bir albüm çatısı altında topladığı 11 eserden oluşan albümüyle, Tasavvuf Musikisi formunda, yeni eserler, yeni bestelerle dinleyici ve sevenlerine merhaba dedi.

Mayıs ayında dinleyenlerle buluşacak

Cenab-ı hakkın varisleri olan Anadolu topraklarının manevi erlerinin, enbiya ve evliyalarının, hak aşıklarının sözleri ile bestelenmiş olan eserlerin her biri, bu albümde ayrı bir ruh, mana, neşe ve muhabbet uyandırmaktadır. İnsanı düşünmeye, tefekkür etmeye, mutluluğa, sevince, paylaşmaya sevk eden albüm, usta yönetmen ve alanında kendini kanıtlamış sanatkarlarımız ile eşsiz bir zenginlik taşımaktadır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmîʼnin “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım“ sözü ile başlayan albümün ikinci parçası ise, kısa bir zaman önce aramızdan ayrılan güfte ve bestesi kendisine ait eserin, ilahi formunda icra edilmesini arzu eden sanatçı ibrahim Erkalʼın, bu isteği de albümde “Can Feda“ adı ile yerini almıştır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Hazretleri, Gaybi Sunullah Hazretleri, Muharrem Hilmi Hazretleriʼnin dilinden yorumlayan ve seslendiren sanatçı Feyzullah Çelebi’nin yeni albümü “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” Esen Müzik etiketi ile Mayıs ayında dinleyicileriyle buluşuyor. 
 

📆 07 Mayıs 2019 Salı 16:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR