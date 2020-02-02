Kadıköy metrosunda başörtülü kadına saldırı davasında karar çıktı

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip
tükürdüğü iddiasıyla yargılanan Atınç Manap, “hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay
hapse çarptırıldı. Sanık hakkında “dini değerlerini aşağılama” suçundan ise
beraat kararı verildi.
Davanın karar duruşması görüldü
Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atınç Manap katılmazken, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatları da duruşmayı takip etti.
1 yıl 9 ay hapse mahkum edildi
Duruşmada söz alan Kerime Pehlivan, “Şikayetim devam etmektedir” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.Bunun üzerine söz alan katılan avukatı, “Sanık sabıkalıdır, suç işlemeye meyilli bir kişilik olduğu görülmektedir. Hakaret ettiğini ikrar etmiştir. Müvekkilin sanığa tükürdüğü kamera kayıtlarıyla açıktır. Sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu da açıktır. Sanık hakkında lehe hükümlerin uygulanmamasını talep ederiz” dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Atınç Manap’ı “hakaret” suçunu katılanın mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlemesi nedeniyle 1 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın hakaret suçunu alenen işlediğini belirten mahkeme, sanığı 1 yıl 9 ay hapse mahkum etti.
“Adalet duygusunun tesisi adına önemli bir karar”
Atınç Manap hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri
alenen aşağılama” suçundan ise beraat kararı verildi.Mahkeme, adli emanette
kayıtlı bulunan Kerime Pehlivan’a ait olduğu anlaşılan siyah renkli çarşafın
kendisine iadesine hükmetti.Duruşma sonrasında karara ilişkin açıklama yapan
Kerime Pehlivan’ın avukatı İsa Mesih Şahin, “Kamuoyunun 2018 yılında yaşanan
bostancı metrosunda başörtülü bir kardeşimize dini inanışı, düşüncesinden
dolayı yapılan saldırıdan dolayı yakından tanıdığı Kerime Pehlivan davası bugün
neticelendi. Mahkeme verdiği kararda, sanığın hakaret suçundan 1 yıl 9 ay
cezalandırılmasına karar verdi. Yine TCK 216 kapsamında da kamu barışını
bozmaya elverişli olmadığı için beraat kararı verildi. Tabi biz bu beraat
kararını üst mercilerde itiraz hakkımızı kullanacağız. Kardeşimizin
başörtüsünden dolayı, dini inanış yaşantısından dolayı hakaret cezasının
verilmiş olması kamu vicdanını kısmen olsa rahatlatma adına, adalet duygusunun
tesisi adına önemli bir karar” dedi.Kerime Pehlivan’ın eşi Ömer Pehlivan ise
“Fazla bir şey söylemeyeceğim, avukatımız gerekli olan her şeyi söyledi.
Gerekli itirazlarda bulunacağız. 1 yıl 9 ay ceza almasından memnunum. Tabi,
itirazımız da olacak. Artı olarak yansırsa daha mutlu oluruz” diye konuştu.Duruşma
öncesinde KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) adına açıklama yapan KADEM Hukuk
Komisyonu Üyesi Canan Sarı, “Biz KADEM olarak, Kerime Pehlivan’a karşı işlenen
bu nefret suçunun karşısında olduğumuzu ve her türlü şiddete karşı mücadelemize
devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz” dedi.
İddianameden kesitler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12
Mart 2018 tarihinde tesettür giyimli müştekinin, Bostancı metro istasyonunda
asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen Atınç Manap’ın müştekiye
yönelik “Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden..” şeklinde sözler
söylediği ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtilmişti.Müştekinin
asansöre bindiği sırada şüphelinin tükürdüğünün anlatıldığı iddianamede,
görüntülerin çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, görüntünün
büyütüldüğünde netliğin bozulmasından dolayı şüphelinin müştekiye tükürüp
tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında sonuca varılamadığı
vurgulanmıştı.
İddianamede, Atınç Manap’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
Bir cevap yazın