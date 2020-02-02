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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Manşet » İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili açıklandı


İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: “Yüksek Seçim Kurulu’nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun’un 46’ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

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📆 07 Mayıs 2019 Salı 14:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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