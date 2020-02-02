Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararının ardından CHP Parti Meclisi toplantısına katılmak üzere Genel Merkez’e geldi.

Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “İstanbul’un beklentilerini biliyorum. Bir avuç insanın yaptığı yanlışın burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevap verileceğini belirtiyorum. Süreci umarım en sağlıklı şekilde toparlarız. Hukuk temelli arayışımız olacak. Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz. Hukuk dahilinde hakkımızı arayacağız” diye konuştu.