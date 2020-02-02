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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Manşet » Meral Akşener YSK’nın kararına ilişkin açıklama yaptı
Meral Akşener YSK’nın kararına ilişkin açıklama yaptı


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

YSK’ya çağrıda bulundu

YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına tepki gösteren Akşener, ‘Yaptıkları hırsızlığı anlatırken utanıyorum. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun ki yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki aziz ve gazi Türk milletini utandırmayacağım’ dedi.YSK’ya da çağrıda bulunan Akşener, “İYİ Parti olarak, tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.Bunları konuşmak zorunda kalmaktan, bu ülkeyi düşürdükleri durumdan bahsetmekten utanıyorum. Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum, onlar utanmıyor, yüzleri kızarmıyor. Kanıma da en çok bu dokunuyor. Allah şahit olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir seçimlerini iptal etmek nasıl açıklanabilir”

Şimdi soruyorum, İstanbul’daki seçimlerde İBB Başkanlığı, ilçe başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Evet kullandık. Sandık başkanları aynı isimler değil miydi? Evet öyleydi. 4 oy pusulası vardı. İçlerinde sadece kaybettikleri Büyükşehir seçimlerini iptal etmek nasıl açıklanabilir. Bu zorbalığın sahiplerine soruyorum. Sadece 31 Mart değil 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz? Bunu yapmanız gerekir. Gerekçeniz tam hukuksuzluk ise Ramazan’ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız.

İYİ Parti olarak, tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.

 

 

 

📆 07 Mayıs 2019 Salı 13:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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