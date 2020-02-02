Sultanahmet’te 15 bin kişi ilk orucunu açtı

Fatih Belediyesinin Sultanahmet Meydanı’nda düzenlediği iftar programında yaklaşık 15 bin kişi 1. Ordu Komutanlığına bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışıyla birlikte ilk oruçlarını açtı. Vatandaşların ilk iftar heyecanı ise drone ile havadan görüntülendi.

Drone ile havadan görüntülendi

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği tarafından geleneksel hale getirilerek Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Şehit aileleri ve gazilerimizin de teşrifleriyle gerçekleşen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mehteran takımının kısa bir konser verdiği iftar programına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan vatandaşlarla birlikte Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışı sonrası oruçlarını açtı. Yaşanan manevi atmosfer ise drone ile havadan görüntülendi.



“Sevincini sizlerle beraber yaşadık”

İlk iftar da konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bugün gönülleri bir kılmak için Ramazan’ın ilk topunu da ateşlediğimiz dünyanın sıfır noktası ve medeniyetlerin buluşma noktası olan Sultanahmet Meydanı’nda çeşitli programlar düzenledik. Bu sayede Sultanahmet Meydanı’nda dolan manevi iklimi tüm İstanbullularla paylaşmak istedik. Geleneksel iftar topunu atarak aziz İstanbul’umuz da ilk iftar sevincini sizlerle beraber yaşadık.” diye konuştu.İftarını açmaya gelen Hamza Zay, “Üniversite öğrencileriyiz. Yurttaki arkadaşlarımızla geldik. Ramazan’ın ilk gününe katılmak istedik. Özbekistanlı arkadaşımla geldik” dedi.İlk iftarın çok rahat ve güzel geçtiğini söyleyen Ömer Kerim, “Çok rahat ve güzel geçti. Allah sabrını veriyor. Su yüzde yüz ilaç. Sağlık şifa herkes iftarda bol bol sıvı alsın. Mümkün olduğunca su için. Fatih Belediyesine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin.” diye konuştu. Böyle bir ortamda bulunmanın çok güzel olduğunu ifade eden İsmet Kerim, “Böyle bir ortamda bulunmamız çok güzel. Evde yemek yerine burada daha güzel. Çok rahat geçti.” dedi. Avcılar’dan geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş Lütfi Açıkgöz, “Ramazan’ın ilk günü güzel geçti. Avcılar’dan geliyoruz. İnşallah daha güzel günler olur. Fatih Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.