Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı : “Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.”