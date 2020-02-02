Oruç dokunsun sana, dokunsun hayatına,
Ramazan tutsun seni, kibrini ve nefsini.
Oruç dokunsun sana, ruhuna, imanına,
Ramazan tutsun seni, özünü ve sözünü.
Oruç dokunsun sana, eline, ayağına,
Ramazan tutsun seni, yüreğini, dilini.
Oruç dokunsun sana, dünyana, hayatına,
Ramazan tutsun seni, beynini, düşünceni.
Oruç dokunsun sana, ilişkine, işine,
Ramazan tutsun seni, kinini, nefretini.
Oruç dokunsun sana, yaklaştırsın Allah’a,
Ramazan tutsun seni, götürsün Allah’ına.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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