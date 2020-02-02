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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Oruç dokunsun sana…
Ahmet Berhan Yılmaz
Oruç dokunsun sana…


Oruç dokunsun sana, dokunsun hayatına,

Ramazan tutsun seni, kibrini ve nefsini.

Oruç dokunsun sana, ruhuna, imanına,

Ramazan tutsun seni, özünü ve sözünü.

Oruç dokunsun sana, eline, ayağına,

Ramazan tutsun seni, yüreğini, dilini.

Oruç dokunsun sana, dünyana, hayatına,

Ramazan tutsun seni, beynini, düşünceni.

Oruç dokunsun sana, ilişkine, işine,

Ramazan tutsun seni, kinini, nefretini.

Oruç dokunsun sana, yaklaştırsın Allah’a,

Ramazan tutsun seni, götürsün Allah’ına.

📆 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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