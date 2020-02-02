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Otomobil köpeğe çarparak metrelerce ileri fırlattı


Maltepe’de seyir halinde giden bir otomobil, köpeğe hızla çarptı. Taklalar atan köpek daha sonra tekrar kalkıp yolun karşısına geçerken, vuran araç yoluna devam etti. Kaza bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

MALTEPE’DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, KÖPEĞE ÇARPTI. KAZA BİR MOTOSİKLETLİNİN KASK KAMERASINA YANSIDI. (İHA/İSTANBUL-İHA)

 Otomobilin köpeğe çarparak metrelerce ileri fırlattığı kaza kamerada – Tıkla İzle

Kaza, Maltepe Sahil Yolu’nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Sahil yolunda hızla ilerleyen bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı. Araç sürücüsü yoluna devam ederken, köpek de taklalar attı. Ardından yerden kalkan köpek yolun karşısına geçti.

O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç köpeğe hızla çarpıyor. Köpek taklalar attıktan sonra kalkıp yolun karşısına geçerken, araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.  

📆 06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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