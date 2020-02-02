Ekrem İmamoğlu Kadıköylülerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

Odabaşı’nı makamında ziyaret etti

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret eden İmamoğlu, seçim başarısı nedeniyle Odabaşı’nı tebrik etti. Kadıköy Belediyesi çalışanları ile de selamlaşan İmamoğlu belediye binası önünde toplanan Kadıköylülere seslendi. İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li belediye başkanları ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.

Odabaşı : “Sırada daha büyük düşler var”

Belediye bahçesinde kurulan platforma ilk olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı çıktı. Odabaşı, günün önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Kadıköy, bugün daha mutlu ve daha gururlu. Onlarca yılın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Belediyesi’ni, Kadıköy’ü ziyaret ediyor. Bunun anlamı çok farklı. Onlarca yıldır merkezi hükümet ve büyükşehir belediyesi tarafından üvey evlat muamelesi gören Kadıköy için, Ekrem İmamoğlu’nun Kadıköy’ü ziyaret etmesi düşünüldüğünden daha önemlidir. Sizi daha büyük bir yerde ağırlamak isterdik; Evlendirme Dairesi otoparkı İBB’nin, Yoğurtçu Parkı İBB’nin, eski Salı Pazarı İBB’nin.Artık Kadıköy’ün hakkını Kadıköylüye verirsiniz diye düşünüyoruz. Daha çok Kadıköy diye yola çıkmıştık, Kadıköy yetmez İstanbul’u da kazanıp Ekrem İmamoğlu’nu başkan yapacağız demiştik. Bir hayalimizdi bu, bugün bu hayal gerçek oldu. Sırada daha büyük düşler var.”

İmamoğlu : “Kimsenin ruhunu da incitmeyeceğiz”

Platforma yoğun alkışlar eşliğinde çıkan İmamoğlu, Kadıköy’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek “Biz İstanbul’un 39 belediye başkanına eşit şekilde yaklaşacağız, hepsini kucaklayacağız. İhmal edilmiş ne varsa telafi edeceğiz. Kadıköy’ün de sorunlarını biliyoruz. Hiçbir belediyeyi ayırt etmeyeceğiz. Ne çektiyse memleket partizanlıktan, kötü dilden çekti. Biz hepsini yok edeceğiz. O dili kullanmayacağız. O dili kullananlar siyasi alanda meydan bulamayacaklar” dedi. Ramazan ayını tebrik eden İmamoğlu, “Komşularınızı iftara davet edin. Bir çorbayı paylaşın. Bir komşunuza iftara gidin. Ben on yıldır beş yıldızlı otellerde sofralara gitmiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evlerde iftar açacağız. Ben pazartesi akşamı Sultanbeyli’de rastgele bir kapıya gidip iftar açacağım. Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz. Ramazan ayının iyilik ayı olduğunu 16 milyon insanımız yaşayacak. Ramazanda yardımlaşırken bir şartımız var. Bu eldeki bir yardımı bu el görmeyecek. Kimsenin kalbini incitmeyeceğiz. Kimsenin ruhunu da incitmeyeceğiz” dedi.

Eleştirilere kazlı gönderme

İmamoğlu’nun konuşması sırasında bir vatandaşın kazlarıyla mitinge gelmesi komik diyaloglara neden oldu. Konuşması sırasında kalabalığın içindeki kazı fark eden İmamoğlu, İBB Meclisi’nin topal-ördek benzetmesine atıfta bulunarak “Kazın ne işi var burada. Beni kutlamaya mı geldi? Vallahi kaz bile beni kutlamaya gelmiş. Bütün canlılar bizim. Topalmış değilmiş yok öyle bir şey. Canları sıkılmasınlar korkmasınlar” dedi.YSK’nın Pazartesi günü vermesi beklenen karara dair de konuşan İmamoğlu şöyle devam etti: “Pazartesi gününe atılmış bir YSK süreci var.Diyorlar ki bu millet İstanbul’un 39 ilçesinde 25 ilçede bize oy verdi. İlçe Belediye başkanlarını seçti. Mecliste çoğunluğuz diyorlar. Aynı zarfa atılan oylarda İstanbul Büyükşehir Belediye oylamasında usulsüzlük var diyorlar. Buna kargalar güler”. İstanbul’da ulaşım ve su indirimine yönelik atılan adımları anlatan İmamoğlu, “Öğrencilerin kartı 50 lira olacak. Annelerimiz çocukları 4 yaşına kadar ulaşım ücretsiz olacak.Suyumuzu kademeli olarak yüzde 40 ve yüzde 50 indireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizi davet etmesinler biz davet edeceğiz”

Çamlıca Cami’nin açılışına davet almamasına yönelik başlayan tartışmalara ilişkin “Polemik oldu onu da söyleyeyim.Çamlıca cami ya da başka eserler biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Biz bu şehre bizim işimizi yoluna koysun diye belediye başkanları seçiyoruz. Kimse kendi cebinden bu şehirlere yatırım yapmıyor. Bu memleketin parasını çarçur etmeyeceksiniz. Bizi davet etmesinler biz davet edeceğiz.

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