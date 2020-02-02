İstanbul’un göbeğinde kavga anı kameralarda

Şişli Bomonti’de içerisinde taksicinin de olduğu bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yumruklar havada uçuştu
Şişli Bomonti’de bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Tokatların havada uçuştuğu kavgada birbirine giren grubu, çevredeki vatandaşlar ayırmak için güçlük çekti. Grup bir süre sonra dağılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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