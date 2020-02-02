İstanbul’un göbeğinde kavga anı kameralarda

Şişli Bomonti’de içerisinde taksicinin de olduğu bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yumruklar havada uçuştu

Şişli Bomonti’de bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Tokatların havada uçuştuğu kavgada birbirine giren grubu, çevredeki vatandaşlar ayırmak için güçlük çekti. Grup bir süre sonra dağılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.