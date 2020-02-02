Fenerbahçe rahat bir nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe’nin 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Puanını 37’ye çıkartan sarı-lacivertliler son 3 haftaya girilirken rahat bir nefes aldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Jailson-Eljif paslaşmasının sonunda topu alan Dirar’ın şutu yandan dışarı çıktı.

5. dakikada sağ kanattan Veigneau’nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Petrica’nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

9. dakikada Dirar’ın savunma arkasına attığı topu iyi kontrol eden Soldado’nun şutu direkten oyun alanına döndü.

12. dakikada Veigneau’nun ortasına arka direkte yükselen Trezguet’in kafa vuruşu auta çıktı.

13. dakikada savunmadan çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’de Neustaedter’in ceza sahası sol çaprazdan gönderdiği geri pasında Harun, topu ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

20. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Eljif Elmas’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda orta hakem Halis Özkahya, VAR kararıyla golü geçerli kıldı. 1-1

40. dakikada Valbuena’nın şık topuk pasında Hasan Ali, çizgiye inip ortasını açtı. Soldado’nun altı pas içinde dokunamadığı topu arkada direkte Isla tamamladı. Ancak hakem Halis Özkahya, pozisyonda Soldado’nun aktif olarak ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR’a giderek golü iptal etti.

45+2. dakikada sağ taraftan gelişen Kasımpaşa atağında Popov’un ortasında Trezeguet’in kafa vuruşunu Harun iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Trezeguet’in ara pasında topla buluşan Perica’nın sert şutu direğin yanında auta çıktı.

63. dakikada Dirar’ın ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya da çarpıp kaleye yöneldi. Tehlike oluşturan topu Scuffet son anda kornere çeldi.

72. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde frikik kazanan Fenerbahçe’de topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-1

74. dakikada Mehmet Topal’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Scuffet güçlükle çeldi. Dönen topu sol tarafta kontrol eden Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine gönderdiği topu Soldado boş kaleye gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda VAR uyarasını dinleyen Halis Özkahya, gol kararı verdi. 3-1

83. dakikada Karim Hefez’in sağ kanattan ortasında ön direkte yükselen Trezeguet’in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Tarkan (Karim Hafez dk. 76), Pavelka (Hajradinovic dk. 86 ?), Koita, Trezeguet, Khalili (Veysel dk. 35 ?), Perica

Yedekler: Eray, Hasan Bilal, İlhan, Uğurcan, Çağatay, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Fenerbahçe: Harun, Isla, Roman Neustaedter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Dirar (Ayew dk. 89 ?), Valbuena (Mehmet Ekici dk. 73), Eljif Elmas (Moses dk. 61), Soldado

Yedekler: Berke, İsmail, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Zajc

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Harun Tekin (dk. 13 k.k.) (Kasımpaşa), Eljif Elmas (dk. 20), Valbuena (dk. 72) Soldado (dk. 74) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Perica, Pavelka, Veysel, Veigneau, Sadiku (Kasımpaşa)

Fenerbahçe 50 gün sonra kazandı

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 3-1’lik galibiyetle sahadan ayrılırken 50 gün sonra maç kazanmış oldu. Sarı-lacivertliler son olarak 15 Mart günü sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup etmişti.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 13. dakikada Neustadter’in geri pasında Harun’un hatasıyla kalesinde golü görürken 20. dakikada Eljif ile eşitliği sağladı. Müsabakanın ikinci yarısında 72. dakikada Valbuena ve 74. dakikada Soldado’nun golleriyle 3-1 öne geçen sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılan taraf oldu ve 50 gün sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe son galibiyetini 15 Mart tarihinde Sivasspor karşısında 2-1’lik skorla almıştı.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 106 dakika oynandı

Kasımpaşa-Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka, VAR kararları ve yaşanan sakatlıklardan dolayı ilk yarıda 7, ikinci yarıda 9 dakika uzayarak toplamda 106 dakika oynandı.

Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakası toplamda 106 dakika sürdü. Maçta yaşanan sakatlıklar ve VAR kararları sebebiyle oyun bir çok kez dururken, müsabaka ilk yarıda 7 dakika uzadı. Maçın ikinci yarısında atılan gollerde de VAR’a başvurulmasından dolayı müsabakaya 9 dakika eklendi. Toplamda 16 dakika uzayan maç 106 dakika sürdü.