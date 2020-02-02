Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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