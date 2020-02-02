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Kadıköy Gazetesi » Manşet » Hulusi Akar : “Göz yummayacağız”
Hulusi Akar : “Göz yummayacağız”


Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan yetkililerinin Ege ve Doğu Akdeniz’e yönelik açıklamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Sağduyu ve iş birliği çağrısında bulunan Akar, Türkiye’nin haklarını korumada kararlı olduğuna vurgu yaptı. 

“Göz yummayacağız”

Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynaklarının barış, diyalog ve ortak kalkınmaya köprü olması gerektiğine dikkat çekerek, barış dolu bir gelecek için tüm kıyıdaşların mutabakatıyla deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesinin şart olduğunu söyledi. Bölgede uluslararası hukuku istismar ederek yapılan gasp girişimlerine göz yumulmayacağını belirten Akar, “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldu bittilere müsaade etmemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı. 

Operasyonlar devam edecek

Türkiye’nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandığını kaydeden Akar, bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklediğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, başka devletlerin bir karış toprağında dahi gözü olmadığına dikkat çeken Akar, Türkiye’nin uluslararası hukuka uymayı kendisine ilke edindiğini, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı, saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazır olduğunu belirtti. 

Bakan Akar, karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan da uzak durulması gerektiğini ifade etti. 

📆 05 Mayıs 2019 Pazar 12:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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