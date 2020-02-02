Sancaktepe’de rehine dehşeti korku yarattı

Sancaktepe’de bir kişi, kardeşinin berber dükkanında çalışan şahsı bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri sokağı abluka altına alırken, ikna çabaları sonucu şahıs yarım saat sonra rehin aldığı kişiyi serbest bırakıp teslim oldu.

Bıçakla rehin aldı

Olay Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi’nde bu sabah meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenden tartıştığı kardeşinin berber dükkanında çalışan şahsı bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. ‘Akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis aracı da çevrede güvenlik için bekledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından şahıs rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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