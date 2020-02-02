MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika » Özgür Suriye Ordusu birçok yeni bölgeyi teröristlerden arındırdı
Özgür Suriye Ordusu birçok yeni bölgeyi teröristlerden arındırdı


Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyü ve Malikiye ilçesinden sonra Savarga köyü’nü de terör örgütü PKK/YPG’den temizlediğini duyurdu. Mingan Hava üssünün de çevrelendiği kaydedildi.

Malikiye YPG/PKK’dan temizlendi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde bulunan Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK’dan temizlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Maaranaz’dan sonra ikinci hedefin Malikiye bölgesi olduğu aktarıldı. Özgür Suriye Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı.
Özgür Suriye Ordusu Suriye’nin, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Malikiye ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlendiğini duyurdu. Bölgede ATAK helikopterlerinin de görev yaptığı kaydedildi.  

“28 köyü temizlemek üzere hazırlandık”

Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyü ve Malikiye ilçesinden sonra Savarga köyü’nü de terör örgütü PKK/YPG’den temizlediğini duyurdu. Mingan Hava üssünün de çevrelendiği kaydedildi.  Özgür Suriye Ordusu, büyük çaplı bir operasyonun başlatıldığını, Maaranaz köyünün ve Malikiye ilçesinde düzenlenen operasyona terör örgütü PKK/PYD’nin hazırlıksız yakalandığını açıkladı.Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Maaranaz köyünün ve Malikiye ilçesinin PYD /PKK güçlerinden temizlendiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Hamud, “28 köyü temizlemek üzere hazırlandık. Birinci ve İkinci ordu TSK ile birlikte yerleşti. Büyük çaplı operasyonun batı ayağı saat 17.00 itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.Sözcü ayrıca terör örgütü PKK’nın bu operasyonu beklemediğini ve hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Ani saldırıda bu kadar ilerlendi” dedi.  

📆 05 Mayıs 2019 Pazar 11:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

BAĞLANTILAR