Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 30 Nisan 2019 Salı günü Zorlu Performans Sanatları’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 23.kez düzenlenen törenden İstanbul Devlet Tiyatrosu’na 2 ödül geldi.“Bir Peri Masalı Radyum Kızları” oyunuyla Gökhan Yücesal Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Yakup Çartık Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ödülünü aldı.Karden Kasapların yazıp Laçin Ceylan’ın yönettiği “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”; erkek egemen anlayışa ve kapitalist düzene direnme başarısı gösteren kadınların girdikleri hukuk mücadelesini sahneye taşıyor.

Oyun, 14 – 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir..



