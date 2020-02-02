“Cesedin Ölümü” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Yapımcılığını Erhan Kahvecioğlu ve New Gate Filmin yaptığı senaryosunu Yunus Emre Dağ’ın yazdığı ,yönetmenliğini Cem Uçar’ın yaptığı Psikolojik gerilim türündeki filmin başrollerinde ünlü oyuncu Cemal Hünal ile Merve Sevi ve Duygu Şen’in rol aldığı “Cesedin Ölümü” filminin çekimleri devam ediyor.

Haziran’da izleyiciyle buluşacak

Türkiye’nin nadir kara filmlerinden olacak olan “Cesedin Ölümü” Haziran ayında yurtdışında izleyicisiyle buluşacak. İsveç, Norveç ve Danimarka’da galası ve ilk gösterimi yapılacak filmin başrol oyuncusu Cemal Hünal’ın hayat verdiği Morales karakteri, Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandıracak Tanrının yeryüzündeki temsili olduğunu düşünen “Morales”yaptıklarının değil yapacaklarının habercisidir. Sorgu odasından düğün salonuna uzanan hikayede Morales ve insancıkları arasındaki adalet savaşını kim kazanacak?