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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet » “Cesedin Ölümü” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
“Cesedin Ölümü” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor


Yapımcılığını Erhan Kahvecioğlu ve New Gate Filmin yaptığı senaryosunu Yunus Emre Dağ’ın yazdığı ,yönetmenliğini Cem Uçar’ın yaptığı  Psikolojik gerilim türündeki filmin başrollerinde  ünlü  oyuncu Cemal Hünal  ile Merve Sevi ve Duygu Şen’in rol aldığı “Cesedin Ölümü” filminin çekimleri devam ediyor.

Haziran’da izleyiciyle buluşacak

Türkiye’nin nadir kara filmlerinden olacak olan “Cesedin Ölümü” Haziran ayında yurtdışında  izleyicisiyle buluşacak. İsveç, Norveç ve Danimarka’da galası ve ilk gösterimi yapılacak filmin başrol oyuncusu Cemal Hünal’ın hayat verdiği  Morales karakteri, Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandıracak  Tanrının yeryüzündeki temsili olduğunu düşünen “Morales”yaptıklarının değil yapacaklarının habercisidir. Sorgu odasından düğün salonuna uzanan hikayede Morales ve insancıkları arasındaki adalet savaşını kim kazanacak?

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 15:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
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8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
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16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
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