Kaan Tangöze Kadıköy’de sevenleriyle buluştu

Türkiye alternatif sahnesinin en önemli gruplarından Duman’ın solisti Kaan Tangöze Kadıköy Sahne’de konser verdi. Kaan Tangöze, solo albümüyle dinleyicileri ile buluştu. Türkiye’nin başarılı rock gruplarından Duman’ın solisti Kaan Tangöze, 15 Şubat akşamı Kadıköy’de sevenleriyle buluştu.Duman’la konserlerine devam Kaan Tangöze, gecede solo albüm çalışması Gölge Etme’den de şarkılar söyledi.Kadıköy Sahnede hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Kaan Tangöze performansıyla hayranları tarafından beğenildi.

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