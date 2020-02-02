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Kadıköy’de perdeler “Güzel Bir Gün”e açılıyor


Oyuncu Burak Demir, tek kişilik yeni oyunu “Güzel Bir Gün” ile Mayıs ayında tiyatro izleyicisiyle buluşacak. Yönetmenliğini aynı zamanda oyunun yazarı da olan Cem Kenar’ın üstlendiği “Güzel Bir Gün”, İzleyicinin televizyon ekranlarından ve beyazperdeden yakından tanıdığı yetenekli oyuncu Burak Demir’in etkileyici performansıyla sahneye konan  tek kişilik oyun, ilk kez 7 Mayıs tarihinde Kadıköy Boa Sahne’de perde açacak.

Uzun yıllar sahnede kalma iddiasını taşıyor

Müslüman bir babadan olma, Rum bir anneden doğma Ferit Rıza’nın hayatının dönüm noktalarını kendi ağzından; anne ve babasının birbirlerine duydukları derin aşkın yanı sıra aşık olduğu kadınlar üzerinden ve Türkiye’nin toplumsal ve siyasi tarihine yaptığı naif göndermelerle aktaran oyunda, seyirci 1 saat 15 dakika boyunca duygu dolu anlar yaşayacak. Tek perdelik trajikomik bir hikaye olan, içinden geçtiği her döneme uygun nostaljik şarkıları ve ünlü şairlerin şiirleriyle renklenen Güzel Bir Gün, gelecek sezon boyunca İstanbul’un yanı  sıra farklı şehirlerde de tiyatro izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun yönetmen yardımcılığını Şayan Demirrenk, reji asistanlığını ise Fatih Recep Yağız üstleniyor.Güzel Bir Gün, oyun yazarı ve yönetmen Cem Kenar’ın çarpıcı metni ve ünlü oyuncu Burak Demir’in etkileyici sahne performansıyla uzun yıllar sahnede kalma iddiasını taşıyor.

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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