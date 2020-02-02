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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Osmanağa » Küçük çocuğun başına gelenler şaşırttı
Küçük çocuğun başına gelenler şaşırttı


Kadıköy’de 12 yaşında bir çocuk oyuncak almak isterken geri dönüşüm kutusunun içerisine düştü. Kutuda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, geçtiğimiz gün Acıbadem Caddesi Dar Sokak’ta meydana geldi. 12 yaşındaki S.B. sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm kutusundan oyuncak almak için içeri doğru eğildi. Dengesini kaybeden çocuk geri dönüşüm kutusunun içerisine düşerek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar kutunun içerisinden gelen yardım seslerini duyarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.  

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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