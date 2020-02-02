Küçük çocuğun başına gelenler şaşırttı

Kadıköy’de 12 yaşında bir çocuk oyuncak almak isterken geri dönüşüm kutusunun içerisine düştü. Kutuda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, geçtiğimiz gün Acıbadem Caddesi Dar Sokak’ta meydana geldi. 12 yaşındaki S.B. sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm kutusundan oyuncak almak için içeri doğru eğildi. Dengesini kaybeden çocuk geri dönüşüm kutusunun içerisine düşerek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar kutunun içerisinden gelen yardım seslerini duyarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|21
|13
|5
|3
|47
|21
|+26
|44
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|+19
|43
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|22
|12
|6
|4
|36
|17
|+19
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|22
|12
|6
|4
|41
|26
|+15
|42
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|6
|5
|41
|21
|+20
|39
|6
|Fenerbahçe
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|+15
|38
|7
|Beşiktaş
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|+6
|36
|8
|Göztepe
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|+5
|33
|9
|Gaziantep
|22
|8
|6
|8
|33
|35
|-2
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|6
|6
|9
|34
|30
|+4
|24
|11
|Gençlerbirliği
|22
|6
|6
|10
|31
|39
|-8
|24
|12
|Denizlispor
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|7
|3
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Antalyaspor
|22
|5
|7
|10
|23
|39
|-16
|22
|15
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|16
|MKE Ankaragücü
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|22
|4
|4
|14
|29
|49
|-20
|16
|18
|Kayserispor
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
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