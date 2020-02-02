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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika » Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan çarpıcı açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan çarpıcı açıklamalar


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Daily Sabah gazetesine ABD Büyükelçiliğinin basın özgürlüğü ile ilgili dezenformasyon içerikli paylaşımını eleştiren bir açıklama yaptı. Fahrettin Altun, şu değerlendirmede bulundu:

Manipülasyon olarak adlandırdı

“Hem içeride hem de dışarıda kasıtlı ve manipülatif bir şekilde iddia edildiğinin aksine Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Bugün Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda. Maalesef bu konuya tamamen siyasi ve ideolojik bir mesele olarak yaklaşılıyor. Objektif bir bakışla çok rahat görülmektedir ki Türkiye basın özgürlüğünün çok geniş çerçevede yaşandığı bir ülke.

“Recep Tayyip Erdoğan 17 senedir iktidarda “

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 senedir iktidarda bulunuyor. Bu dönem boyunca ülkemizde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında kayda değer atılımlar gerçekleştirildi. Bunun sağladığı ortamda medyada da ciddi bir büyüme ve çeşitlilik ortaya çıktı. Basın özgürlüğü alanında da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmelerin aksine ciddi bir genişleme sağlandı. Şu an Türkiye’de farklı ideolojik bakışlara sahip birçok televizyon kanalı, gazete, internet sitesi ya da yeni medya platformu mevcut. Bu ortamlarda her türlü muhalif ses rahatlıkla görüşlerini dile getirebiliyor.

“Ülkeler öncelikle dönüp kendilerine bakmalı”

Esasen bakıldığında medya dünyasının yarısının ideolojik sermayesinin Erdoğan karşıtlığı ya da muhalefeti olduğu görülebilir. Bununla birlikte hükümet yanlısı medyanın varlığı da son derece doğal. Bu gerçeğe rağmen kimi kişi, kurum ve ülkeler tarafından ifade özgürlüğü ya da basın özgürlüğü gibi konuların ideolojik olarak saplantılı ve güdümlü bir bakışla araçsallaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz.Bu konuları ülkelerin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanmaya çalışmak büyük bir hata. Bu yanlışa düşen ülkeler öncelikle dönüp kendilerine bakmalı.Bu tutumlarına devam ettikleri müddetçe esas onların kendi içinde çözemediği ve uluslararası alana da yansıyan ayrımcılık, İslam düşmanlığı, aşırı yoksulluk gibi sorunlar daha fazla gündeme gelecektir.”  

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
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8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
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