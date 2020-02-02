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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika » Belediye Başkanları denetlenecek
Belediye Başkanları denetlenecek


AK Partili belediye başkanları, projeleri için yıllık ve 5 yıllık hedef süreler belirleyecek. Projelerin takibi ise Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Genel Merkezinde kurulan sistem üzerinden yapılacak.

Belediyeler Cumhurbaşkanlığı kabinesi gibi çalışacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin hazırladığı 100 günlük eylem planları gibi belediyeler de artık çalışmalarına hedef süre koyacak. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte bakanlıklar ve onlara bağlı kurumlar belli bir süreç içerisinde belirlenen hedefleri tamamlayarak kamuoyuyla paylaşıyor. Benzer çalışma AK Partili belediyeler için de geçerli olacak. Belediyeler beş senelik hizmet süresince, Cumhurbaşkanlığı kabinesi gibi çalışacak.

5 yıllık hedef süreler belirleyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Beş yıllık planı olmayan belediye başkanı tıpkı rotası olmayan bir gemi gibi rastgele savrulmaya mahkûmdur. Böyle bir planınız yoksa gündelik karmaşa içinde aylarınız, yıllarınız geçip gider. Döneminiz bitip geriye baktığınızda da kalıcı hiçbir şeyin olmadığını görürsünüz” sözlerinin ardından yerel yönetimler çalışmalara başladı. Bu kapsamda belediye başkanları projeler için yıllık ve 5 yıllık hedef süreler belirleyecek.

Belediye başkanlarının karnesi çıkarılacak

Belediye başkanları belirledikleri projelerini ilan ederek, vatandaşlarla paylaşacak. Belediyelerin icraatlarının takibi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve AK Parti Genel Merkezinde kurulacak sistem üzerinden yapılacak. Her belediye başkanı, projelerini ve vaatlerini bu sisteme ekleyecek. AK Parti yönetimi projelerin belirlenen süre zarfında ne kadarını hayata geçirdiğini takip sistemi üzerinden inceleyecek. Elde edilen verilerle de belediye başkanlarının karnesi çıkarılacak.

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
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