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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Trafik magandasını kameralar böyle kaydetti
Trafik magandasını kameralar böyle kaydetti


Saniye saniye kameralara yansıdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Köprüde araç yoğunluğunun bulunduğu sırada araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın, hızla sağa ve sola yönelerek araçları solladığı görülüyor.  

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
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16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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