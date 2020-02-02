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Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet » Yaşlı adamı akülü sandalye yalanı ile dolandırdılar
Yaşlı adamı akülü sandalye yalanı ile dolandırdılar


Dolandırıcılar 68 yaşındaki Abdullah Çetinkaya’yı akülü sandalye verecekleri yalanıyla kandırdılar. Engelli adam akülü sandalyeye sahip olma umuduyla dolandırıcılara bir aylık kirasını verdi. Dolandırıcılar, yaşlı adamın hem bin lirasını hem de umutlarını çaldılar. Dolandırılan yaşlı adamın yardımına ise Ataşehir Belediyesi koştu. 68 yaşındaki Çetinkaya’ya Ataşehir Belediyesi tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Dolandırıcılar bulunamadı

Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Çetinkaya kendisine akülü sandalye vereceklerini söyleyen dolandırıcıların kurbanı oldu. Yaşlı adam sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı şahıslar, kendisine akülü sandalye vereceklerini söyledi. Daha önce de bir başkasının kendisine akülü sandalye vereceğini söylediğini fakat uzun süredir vermediğini belirten Çetinkaya, bu şahısları da konuştuğu kişiyle bağlantılı zannederek onlara inandı. Dolandırıcı şahıslar, yaşlı adamın akülü sandalye için vergi ücreti ödemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca dolandırıcı şahıs, yaşlı adamı kendisine inandırmak için bir poşet dolusu parayı adama vererek, bir arkadaşının bu paraları kendisinden alıp akülü sandalyesini getireceğini belirtti. 10 yaşında geçirdiği hastalık sonucu sağ bacağını kaybeden Çetinkaya, akülü sandalyeye kavuşmanın hayaliyle dolandırıcılara parayı vermeyi kabul etti. Bunun üzerine yaşlı adam kira parasını dolandırıcı şahsa verdi. Olaydan bir sure sonra kendisine verilen, içerisinde dolarların olduğu poşeti inceleyen yaşlı adam paraların sahte olduğunu fark etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam karakola gidip şikayetçi olsa da dolandırıcılar bulunamadı. 68 yaşındaki Abdullah Çetinkaya, hem parasından hem de akülü sandalyeye kavuşma hayalinden oldu.

Yardımına Belediye koştu

Olaydan haberdar olan Ataşehir Belediyesi, mağdur adama yardım etmek için devreye girdi. Abdullah Çetinkaya, Ataşehir Belediyesi’nin kendisine akülü sandalye hediye etmesiyle hayaline kavuşmuş oldu.Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Abdullah amcanın sesini duyduk sizler aracılığıyla. Bizler de elimizde olan sandalyeyi kendilerine getirdik. İnşallah bundan sonra rahat eder huzur içerisinde yaşar. Kendisine sağlıklı bir yaşam diliyorum. Tabii ki bu ülkede art niyetli insanlar vardır, iyi insanlar da vardır. Bundan sonra Abdullah amcaya ders olmuştur. Engelli dernekleri var onlarla iletişime gireceksin onlara anlatacaksın durumu” şeklinde konuştu.

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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