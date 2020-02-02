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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Yaşlı adam şaşırtmaya devam ediyor
Yaşlı adam şaşırtmaya devam ediyor


Taksim Meydanı’nda kışın zabıta ekiplerince donmaktan son anda kurtarılan yaşlı adam, havaların ısınmasıyla bu kez güneş banyosu yaptı. Vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeyen yaşlı adam, zabıta ekiplerince giydirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Görenleri şaşkına çevirdi

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ilginç görüntülere sahne oldu. Kış aylarında etkili olan soğuk havada donmaktan son anda kurtarılan yaşlı adam bu kez havaların ısınmasıyla Taksim Meydanı’na geri döndü. Sıcak havanın etkisini gösterdiği bu günlerde yaşlı adamın kıyafetlerini çıkararak güneş banyosu yapması ise görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeyen yaşlı adamın rahat tavırlar sergilediği görüldü.Taksim Meydanı’nda yarı çıplak bir vatandaşın bulunduğu ihbarını alan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri ise harekete geçti. Donmaktan son anda kurtardıkları yaşlı adamın bu kez güneş banyosu yaptığını gören zabıta ekipleri, yaşlı adamı giydirerek bölgeden uzaklaştırdı.

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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