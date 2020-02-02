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Fatih Sultan Mehmet ölümünün 538. yılında anıldı


Osmanlı Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 538’inci yılında Fatih Cami’nde düzenlenen programla anıldı.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

1453 yılında İstanbul’u fetheden Osmanlı Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han için, vefatının 538’inci yıl dönümünde kabrinin bulunduğu Fatih Cami avlusunda bir anma programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen programda Fatih Belediyesi tarafından Cuma namazı sonrası vatandaşlara 2 bin kişilik etli pilav ve ayran ikram edildi. Anma programına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Vatandaşlara ikramlarda bulunan Başkan Turan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Cuma namazı sonrası anmaya Fatihli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fatihliler pilav ve ayran almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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