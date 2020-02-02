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Sarıyer’de doğalgaz borusunda patlama meydana geldi


Sarıyer’de alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi ile yapılan kazı esnasında doğalgaz boru hattı patladı.

Gaz sızıntısı İGDAŞ ekipleri tarafından önlendi

Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri tarafından vanalar kapatılarak çevreye yayılan gaz sızıntısı önlendi.Olay, saat 00:30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğalgaz boru hattına zarar verdi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri tarafından yola dubalar konularak Kemerburgaz – Göktürk yolu araç trafiğine kapatıldı.

📆 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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