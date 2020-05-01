MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Belki de Parfümünüzü Değiştirmenin Vakti Gelmiştir!
Belki de Parfümünüzü Değiştirmenin Vakti Gelmiştir!


Hayatınızın bazı dönemlerinde kendinizi tüm ruhunuzla yenilemek istersiniz. İşte böyle zamanlarda değişime parfümünüzden başlayın. Neden mi? Çünkü parfümünüz sizinle bütünleşir ve zamanla sizi yansıtır. Aynı zamanda kullandığınız parfümün kokusu sizin hislerinizde de belirleyici olabiliyor. Kendinizi daha sakin, daha zinde, daha cesur ya da daha üzgün hissetmenizi sağlayabilir. Parfümünüzü değiştirdiğinizde hissiyatınızda da bir değişim sürecini başlatmış olacaksınız.

Peki, hangi parfümleri seçmeli? Benim önerim her zamanki gibi doğallık olacak. Bu noktada bitkisel ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bitki özlerinden elde edilen doğal parfüm kokuları kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Marka önerisi isteyenlere de tavsiyem YvesRocher parfümleriolacak. Ben uzun zaman önce bu markanın bir parfümü ile tanıştım. Aslında bana hediye geldi desem daha doğru olur! Kullandığımda daha önce neden bu parfümleri keşfedememişim diyerek hayıflandım.

YvesRocher Parfümleri Nasıl?

Deneyimlerimi sizlere aktarayım. Öncelikle kokusu gerçekten uzun süre kalıcı! Kokunun kalıcı olması için gün içerisinde iki defa kullanırız ya, buna hiç gerek kalmıyor. Sabah saatlerinde kullandığım parfümün akşam saatlerinde bile hala kokusunu koruduğunu fark edebiliyorum. Zira parfümde hepimizin öncelikli amacı kokunun kalıcı olmasıdır. Bu noktada markanın gerçekten başarılı parfüm çeşitleri hazırladığını fark edebiliyorum. Kokular kesinlikle rahatsızlık verici bir yoğunlukta değil. Bazı parfümler, ki bunlar arasında çok ünlü parfümler de var,  kullandığınızda özellikle ilk 1 saat çok yoğun bir koku yağdığından kişinin kendisini bile rahatsız edebiliyor.  Ancak bu marka söz konusu problemi aşmış gibi görünüyor.

Bununla birlikte koku skalasının bir hayli geniş olduğunu da fark edebilirsiniz. Bana hediye gelen parfüm çok hoşuma gittiği için markanın iki farklı parfümünü daha denedim. Bu yüzden koku çeşitlerini de çok iyi biliyorum. Gerçekten başarılı bir ürün grubu olduğunu söyleyebilirim. Parfümler sıra dışı kokulara sahip olmasıyla da benim ilgimi çekmeyi başardı. Bildiğiniz gibi pek çok marka ünlü parfümlerin kokularına yakın kokular sunmaya çalışıyor. Ancak YvesRocher markası bunun aksine gayet farklı ve özgün kokular yakalamayı başarmış. Eğer parfümünüzü değiştirmenizin zamanı geldiyse önceliğiniz mutlaka bu markanın kokuları olmalı. Bu arada internetten online olarak sipariş verebiliyorsunuz.

📆 26 Nisan 2019 Cuma 15:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR