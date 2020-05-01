Belki de Parfümünüzü Değiştirmenin Vakti Gelmiştir!

Hayatınızın bazı dönemlerinde kendinizi tüm ruhunuzla yenilemek istersiniz. İşte böyle zamanlarda değişime parfümünüzden başlayın. Neden mi? Çünkü parfümünüz sizinle bütünleşir ve zamanla sizi yansıtır. Aynı zamanda kullandığınız parfümün kokusu sizin hislerinizde de belirleyici olabiliyor. Kendinizi daha sakin, daha zinde, daha cesur ya da daha üzgün hissetmenizi sağlayabilir. Parfümünüzü değiştirdiğinizde hissiyatınızda da bir değişim sürecini başlatmış olacaksınız.

Peki, hangi parfümleri seçmeli? Benim önerim her zamanki gibi doğallık olacak. Bu noktada bitkisel ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bitki özlerinden elde edilen doğal parfüm kokuları kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Marka önerisi isteyenlere de tavsiyem YvesRocher parfümleriolacak. Ben uzun zaman önce bu markanın bir parfümü ile tanıştım. Aslında bana hediye geldi desem daha doğru olur! Kullandığımda daha önce neden bu parfümleri keşfedememişim diyerek hayıflandım.

YvesRocher Parfümleri Nasıl?

Deneyimlerimi sizlere aktarayım. Öncelikle kokusu gerçekten uzun süre kalıcı! Kokunun kalıcı olması için gün içerisinde iki defa kullanırız ya, buna hiç gerek kalmıyor. Sabah saatlerinde kullandığım parfümün akşam saatlerinde bile hala kokusunu koruduğunu fark edebiliyorum. Zira parfümde hepimizin öncelikli amacı kokunun kalıcı olmasıdır. Bu noktada markanın gerçekten başarılı parfüm çeşitleri hazırladığını fark edebiliyorum. Kokular kesinlikle rahatsızlık verici bir yoğunlukta değil. Bazı parfümler, ki bunlar arasında çok ünlü parfümler de var, kullandığınızda özellikle ilk 1 saat çok yoğun bir koku yağdığından kişinin kendisini bile rahatsız edebiliyor. Ancak bu marka söz konusu problemi aşmış gibi görünüyor.

Bununla birlikte koku skalasının bir hayli geniş olduğunu da fark edebilirsiniz. Bana hediye gelen parfüm çok hoşuma gittiği için markanın iki farklı parfümünü daha denedim. Bu yüzden koku çeşitlerini de çok iyi biliyorum. Gerçekten başarılı bir ürün grubu olduğunu söyleyebilirim. Parfümler sıra dışı kokulara sahip olmasıyla da benim ilgimi çekmeyi başardı. Bildiğiniz gibi pek çok marka ünlü parfümlerin kokularına yakın kokular sunmaya çalışıyor. Ancak YvesRocher markası bunun aksine gayet farklı ve özgün kokular yakalamayı başarmış. Eğer parfümünüzü değiştirmenizin zamanı geldiyse önceliğiniz mutlaka bu markanın kokuları olmalı. Bu arada internetten online olarak sipariş verebiliyorsunuz.