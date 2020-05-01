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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet » Soğan tarlada 1 lira
Soğan tarlada 1 lira


Osmaniye’de hasadı yapılan turfanda soğan tarlada 1 liraya alıcı bulurken, sofralara gelene kadar tezgahta 6 liraya satılıyor.

SOĞAN TARLADA 1 LİRA OSMANİYE’DE BU YIL SOĞAN REKOLTESİNDEN OLDUKÇA MEMNUN OLAN ÜRETİCİ, SOĞANIN TARLADAKİ KİLOGRAM FİYATI İLE TEZGAHTA SATILAN FİYATI ARASINDA YÜKSEK FARK BULUNMASINDAN YAKINIYOR

Osmaniye’de kuru soğan hasadı başladı. İlk ürünler hasat edilerek iç piyasada satışa sunuluyor. Bu yıl soğan rekoltesinden oldukça memnun olan üretici, soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor. Üreticiler market ve pazarda yüksek fiyattan satılan soğanın bu yıl tohum fiyatlarını etkileyeceğinden de endişe ediyor. 

Osmaniyeli soğan üreticisi Necati Aykan, soğanda bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, “Çok şükür hasadımız bu yıl güzel. Fiyatlarımız önceleri yüksekti. Vatandaşlarımız da soğanı yüksek fiyattan yiyordu. Fakat şu anda fiyatlar kilogramı 1 liraya kadar düştü. Tahmin ediyorum bu seviyeyi korur. İlk hasat ürünlerimizi genelde İstanbul, Trabzon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine gönderiyoruz. Ülkemizde bu yıl soğan ekimi az yapıldı. Önceleri tarlada fiyatı 2 buçuk lira, 3 lira gibi satılıyordu. Şu anda ise 1 liraya satılıyor. Maliyetimizi zor karşılıyoruz. Gübre mazot ilaç derken üretici olarak sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.  

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📆 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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