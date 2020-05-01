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Seçimde usulsüzlük iddialarına 32 ayrı soruşturma


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerel seçimlerde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’deki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan 32 ayrı soruşturma kapsamında sandık başkanlarının da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde görevlinin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir’deki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında sandık kurulu başkanı ve üyesinin bulunduğu 100’ün üzerinde kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 

“Görevi kötüye kullanma” ve “seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun’un” ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandıklardaki görevlilerin kimlik bilgilerinin istendiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerden 10’unun ifadesinin alındığı ve diğer şüphelilerin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi. 

📆 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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