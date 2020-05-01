12 aracın karıştığı kazada E-5 kilitlendi

Maltepe E-5 Karayolunda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 01:30 sıralarında E-5 Karayolu İdealtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası seyir halinde olan 11 araçta kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs içerisindeki yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza nedeniyle minibüs içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarırken, kazada otomobil içerisinde bulunan diğer yaralıya sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı

Olay yerinde yapılan ilk incelemede alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis kazaya karışan diğer araçların sürücülerinin ifadesine başvurdu.

Olayda hafif şekilde yaralanan diğer vatandaşların tedavisi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan E-5 Karayolu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Cana geleceğine mala gelsin’

Kaza anında bir otomobilin sürücüsü Batuhan Yavuz, “Seyir halinde giderken araç birden kendini savurmaya başladı, ondan sonra kontrolü kaybettim. Bariyere bir iki çarptıktan sonra arkamdaki araçlardan da kaza sesi duymaya başladım. Ben araçtan indikten sonra beş altı aracın kazaya karıştığını gördüm. Yaralılar ambulansa götürülüyordu o sırada ben kendim çıktım. Kendimde bir sıkıntı yok, araçta da maddi hasar var. Cana geleceğine mala gelsin, şükürler olsun Allah’ımıza böyle bir kaza atlattık” ifadelerini kullanırken kaza anında olay yerinden geçen İlkan Tez, “Burada bir beş araç, orada bir beş araç, orada da iki araç vardı. Bir tane bebek gördüm onda da ambulansı beklemediler araçla götürdüler. Bebekte hiçbir şey yoktu” dedi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.