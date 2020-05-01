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Maltepe Çocuk Korosu üç ödüle layık görüldü


Aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi bu sefer 3 ödül birden kazandı. Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, katıldığı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği’nde “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı”, “Koro Disiplini ve Görünümde Başarı” ile “Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme” ödüllerine layık görüldü.

Çocukların başarısı damga vurdu

Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 27-28 Nisan tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği”ne katıldı. 8-14 yaş arası koristlerden oluşan ve 46 kişilik bir ekiple korolar şenliğine katılan çocuk korosu, Çanakkale’den 3 ödülle döndü. Koro, “Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı”, “Koro Disiplini ve Görünümde Başarı” ile “Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme” ödüllerine layık görüldü. Koro Şefi Emine Çolak,  koro şef yardımcısı Tunca Ünder ve korrepetitör Zümrüt Aliyeva, ciddi ve sıkı bir çalışma sonucu başarılı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkânı sunan Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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