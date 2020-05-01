Caddebostan Kültür Merkezi’nde müzik ve sohbet dolu saatler yaşandı

Türk Sanat Müziği Bestekarı, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara, 16 Nisan 2019’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Nesibe Müsevitoğlu’nun yapım ve yönetimini yaptığı “ Anılar ve Müzik” programının 91.bölüm konuğu oldu.

Müzik ziyafeti yaşandı

Nihat İncekara’nın yaşamından ve eserlerinden örneklerin yer aldığı barkovizyon ile başlayan program, sohbet ve konser ile devam etti. Bestekar Nihat İncekara’nın eserlerini Eyüp Musiki Vakfı sanatçılarından Rıfat Çalışkan, Erdoğan Karatepe, Mehmet Karaman, Duygu Yazgın Kazemi, Serap Yaşar, Gültekin Berber, Sinem Sevindik ve Kadıköy Belediyesi Koro Şeflerinden Sevinç Çelebi yorumladılar. Program sonunda Nesibe Müsevitoğlu, konuğu Nihat İncekara’ya Kadıköy Beldiye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına bir teşekkür plaketi sundu. Tüm sanatçıların sahnede hep birlikte “ İstanbul ” şarkısını yorumlaması ile gece sona erdi. Bir Eyüp aşığı olan ve 2014 Yılında Kadıköy Belediyesi Beste Yarışmasında sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a ait “İstanbul” şarkısı ile birinci olan İncekara, Türk Sanat Müziğine çok sayıda eserler kazandırmıştır.

Mali Müşavirlik mesleğinin yanı sıra Eyüp Belediyesi’nin ve Eyüp Musiki Derneğinin kurucusu, bir dönem Eyüp Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Futbol Federasyonu yönetiminde de görev almıştır.