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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Tuzla olayına ilişkin açıklama


Tuzla’da geçtiğimiz gün yaşanan olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

İşte o açıklama

Yasin Koçak adlı şahsın 28.04.2019 günü Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek aynı gün oğlu M. Y. Koçak’ı darp eden kişiden şikayetçi olduğu, 2007 doğumlu mağdur çocuk M. Y. Koçak’ın avukat huzurunda alınan ifadesinde “28.04.2019 günü arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir şahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu” beyan ettiği, Mağdurun ifadesinde adı geçen tanık G. Kaya’nın da “evinin balkonundan bir şahsın mağduru  darp edip ‘bak ben sana daha neler yapacağım’ diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince aşağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine ‘o da benim arabama taş atmasaydı’ dediğini” beyan ettiği, Tuzla Devlet Hastanesince düzenlenen adli raporda mağdurun kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğunun belirtildiği, Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Ufuk Ö’nün 30.04.2019 tarihi itibarıyla yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildiği, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama suçlarından tutuklanması talep edilen şüphelinin İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/382 sayılı kararıyla “elektronik kelepçe takılıp konutunu terk etmemek” suretiyle adli kontrol altına alındığı, bu karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz yoluna başvurulup şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği, ancak itirazın henüz karara bağlanmadığı, Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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