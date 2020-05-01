Üsküdar’da yangın paniği

Üsküdar’daki bir apartmanın giriş katında televizyonun elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangında evde bulunan iki çocuk son anda kurtarılarak büyük bir faciadan dönüldü. Üst katta oturan hamile kadın ise dumandan etkilendi. Genç kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Büyük panik yaşandı



Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Durbalı Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Televizyonun elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında, evde bulunan iki çocuk son anda dışarı çıkarıldı. 2 çocuğun dışarıda olan anneleri, olayı öğrenince büyük şok yaşadı. Evine gelen anne, gözyaşlarını tutamadı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre dairenin içerisinde incelemelerde bulundu. Bu sırada sokakta yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.Öte yandan, dairenin üst katında oturan hamile bir kadın ise dumandan etkilendi. Binadan çıkarılan genç kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.