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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Üsküdar » Üsküdar’da yangın paniği
Üsküdar’da yangın paniği


Üsküdar’daki bir apartmanın giriş katında televizyonun elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangında evde bulunan iki çocuk son anda kurtarılarak büyük bir faciadan dönüldü. Üst katta oturan hamile kadın ise dumandan etkilendi. Genç kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Büyük panik yaşandı

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Durbalı Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Televizyonun elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında, evde bulunan iki çocuk son anda dışarı çıkarıldı. 2 çocuğun dışarıda olan anneleri, olayı öğrenince büyük şok yaşadı. Evine gelen anne, gözyaşlarını tutamadı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre dairenin içerisinde incelemelerde bulundu. Bu sırada sokakta yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.Öte yandan, dairenin üst katında oturan hamile bir kadın ise dumandan etkilendi. Binadan çıkarılan genç kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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