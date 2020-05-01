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Ahmet Şimşek Koleji
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ERA Koleji’nden duyarlılık dolu bir adım


ERA Kolejleri büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Örnek Bir Proje Yürütüldü

Kars’ın kağızman ilçesinin Donandı Köyü Okulu Kütüphanesine kavuştu. Kars’ın Kağızman ilçesine yapılacak kitap bağış kampanyası için ilk olarak ERA Koleji’nde eğitim gören çocuklar bilgilendirildi. Sonrasında okulda öğrenim gören çocuklardan okudukları ve raflarda bekleyen kitaplar hakkında bilinç oluşturularak projede ihtiyaç olacak kitapların temini sağlandı. Kitapların belirlenen sürede toplanmasıyla birlikte toplanan kitaplar ERA Koleji tarafından Kars’ın Kağızman ilçesi Donandı Köy Okulu’na gönderildi. Proje kapsamında hem çocuklar yardım ve sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendi. Hemde ihtiyaç sahibi çocukların kitaplarla buluşması sağlandı.

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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