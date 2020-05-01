ERA Koleji’nden duyarlılık dolu bir adım

ERA Kolejleri büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Örnek Bir Proje Yürütüldü
Kars’ın kağızman ilçesinin Donandı Köyü Okulu Kütüphanesine kavuştu. Kars’ın Kağızman ilçesine yapılacak kitap bağış kampanyası için ilk olarak ERA Koleji’nde eğitim gören çocuklar bilgilendirildi. Sonrasında okulda öğrenim gören çocuklardan okudukları ve raflarda bekleyen kitaplar hakkında bilinç oluşturularak projede ihtiyaç olacak kitapların temini sağlandı. Kitapların belirlenen sürede toplanmasıyla birlikte toplanan kitaplar ERA Koleji tarafından Kars’ın Kağızman ilçesi Donandı Köy Okulu’na gönderildi. Proje kapsamında hem çocuklar yardım ve sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendi. Hemde ihtiyaç sahibi çocukların kitaplarla buluşması sağlandı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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