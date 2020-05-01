Akasya’da Dünya Caz Günü doyasıya yaşandı

Caz müziğinin Türkiye’deki önde gelen isimlerinin konuşmaları, atölye çalışmaları ve müzik dinletilerinin yanı sıra, Tamirane’de sahne alan Jehan Barbur’un konseriyle Zuhal Konsept Akasya’da caz dolu eşsiz birgün yaşandı.

Yoğun ilgi gösterildi

Efsanevi caz piyanisti Herbie Hancock tarafından yaratılan ve her yıl 30 Nisan’da dünya genelinde kutlanan Dünya Caz Günü, Zuhal Konsept Akasya’da da dolu dolu bir programla kutlandı. Bu kapsamda ilk olarak yoğun ilgi gören Murat Beşer ve Feridun Ertaşkan söyleşisiyle başlayan program Murat Beşer’in Yoldan Çıkmış Simalar kitabını Kırmızı Kedi Kitabevi’nde imzalamasıyla devam etti. Tattoom Gallery’de sanatçı Utku Ravi Sunaç’ın yaklaşık beş saat boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirdiği “Custom Soul” etkinliğinde ise, enstrümanlarıyla gelen müzisyenler kaligrafi tekniğiyle istedikleri geçici veya kalıcı desenleri yaptırarak enstrümanlarını kişiselleştirme şansını yakaladılar.

Müzikseverlerle buluştu

Hollanda Kraliyet Konservatuarı’nın Caz Gitar Bölümü’nden mezun olan ve 2006 yılında Hollanda hükümeti tarafından üstün yetenekli öğrencilere verilen Top Talent bursunu almaya hak kazanan ünlü gitarist Onur Ataman ise, Dünya Caz Günü için Zuhal Konsept Akasya’ya özel olarak hazırladığı Caz ve İnovasyon atölye çalışmasıyla müzikseverlerle buluştu. Ardından gerçekleştirdiği performansıyla da hayranlık uyandıran Ataman, katılımcılara unutamayacağı bir deneyim yaşattı. Müziğin dur durak bilmediği Dünya Caz Günü etkinliğinde, saksafonda Önder Mutlu ve piyanoda ise Yüce Akın dünyaca ünlü cazcıların en sevilen eserlerini yorumlayarak cazseverlere unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Konser biletleri günler öncesinden tükendi

Konser biletleri günler öncesinden tükenen ve dinleyicisini her dinleyişte, duyguların yoğunluğu içerisinde alıp götüren caz yorumcusu Jehan Barbur, Zuhal Konsept Akasya bünyesindeki Tamirane’de verdiği canlı performansıyla sevenlerini büyüledi. Katılımın yoğum olduğu konserde Jehan Barbur’a davulda Onur Başkurt, klavyede Evrim Tüzün, elektrik ve akustik gitarda Eylül Biçer ile bas gitarda Murat Çopur eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine dek Tamirane’de keyifli saatler geçiren müzikseverler 30 Nisan Dünya Caz Günü’nden unutulmaz hatırlarla ayrıldılar.