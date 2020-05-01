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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » İETT otobüsü polis aracına çarptı
İETT otobüsü polis aracına çarptı


Kaza, Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Polis aracına çarptı

Seyir halindeki İETT otobüsü, iki caddenin kesiştiği noktada karşı karşıya geldiği polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki iki polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan yaşanan kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis aracı yolda ilerlerken bir anda yan taraftan gelen otobüs araca çarpıyor.  

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 14:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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