Türk-İş Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş üyesi bir grup, sloganlar atarak Gümüşsuyu Caddesi’nden Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Kazancı Yokuşu’na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na da çelenk bırakan Türk-İş üyeleri basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakıldı



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş üyesi bir grup, sloganlar eşliğinde Gümüşsuyu Caddesi’nden Kazancı Yokuşu’na kadar yürüdü. Ellerindeki Türk bayraklarıyla önce saygı duruşunda bulunan grup ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra 1 Mayıs 1977’deki olaylarda hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakıldı. Basın açıklamasının ardından Türk-İş üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na geçerek çelenk bırakıp alandan ayrıldı.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı basın açıklamasında 42 yıl önce 1 Mayıs’ta yaşanan olayları hatırlatarak, “1977’de bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. O olayları kim yaptı, neden yaptı, niçin yaptı, hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var, 1977’yi kim yaptıysa, arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı. Aynı güç onların arkalarında da var” şeklinde konuştu.