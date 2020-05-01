MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Türk-İş Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
Türk-İş Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş üyesi bir grup, sloganlar atarak Gümüşsuyu Caddesi’nden Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Kazancı Yokuşu’na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na da çelenk bırakan Türk-İş üyeleri basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş üyesi bir grup, sloganlar eşliğinde Gümüşsuyu Caddesi’nden Kazancı Yokuşu’na kadar yürüdü. Ellerindeki Türk bayraklarıyla önce saygı duruşunda bulunan grup ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra 1 Mayıs 1977’deki olaylarda hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakıldı. Basın açıklamasının ardından Türk-İş üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na geçerek çelenk bırakıp alandan ayrıldı.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı basın açıklamasında 42 yıl önce 1 Mayıs’ta yaşanan olayları hatırlatarak, “1977’de bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. O olayları kim yaptı, neden yaptı, niçin yaptı, hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var, 1977’yi kim yaptıysa, arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı. Aynı güç onların arkalarında da var” şeklinde konuştu.

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR