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1 Mayıs kutlamalarına yoğun güvenlik önlemleri


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlamaların adresi olan Bakırköy Pazar Yeri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Alana giriş yapmak isteyen vatandaşlar bariyerlerin kurulduğu alanın dışında beklemeye başladı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’daki kutlamaların adresi olan Bakırköy Pazar Yeri çevresine bariyerler kurularak güvenlik önlemleri alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana giriş yapmak isteyen vatandaşlar, bariyerlerin kurulduğu alanın dışında beklemeye başladı. Vatandaşların saat 11.00 sıralarında alana giriş yapması beklenirken, kutlamalar ise saat 14.00’da başlayacak.

📆 01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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